Sivas’ta yangın alarmı! İtfaiye zamanla yarıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta yangın alarmı! İtfaiye zamanla yarıştı

Sivas Keresteciler Sitesi’nde bir iş yerinde nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Çalışanların dumanı fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.

Sivas'ta Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın hızlı müdaheyle kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için zamanla yarışı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yeri çalışanları, bir odadan dumanların yükseldiğini fark etti. Kısa sürede büyüyen alevler odayı kaplarken, ihbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hızlı müdahale ile alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ekiplerin yangını söndürmek için zamanla yarışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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