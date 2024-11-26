Sivas’ta yoğun kar yağışı 645 köy yolunu kapattı vatandaşlar mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta yoğun kar yağışı 645 köy yolunu kapattı vatandaşlar mahsur kaldı

Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Tam 645 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yollar için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 16 ilçede ulaşımda aksamalar oldu, 600 vatandaş mahsur kaldı.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu. Hava şartlarının aniden olumsuz seyretmesi vatandaşları zorladı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; yoğun yağan kar ve tipi nedeniyle Sivas il genelinde 645 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin, kapalı olan köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor.

Ayrıca, Kent merkezi dahil 16 ilçeyi etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Önceki gün kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 600 kişi ilçedeki okul pansiyonu, yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu ve jandarma karakolunda misafir edildi. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesiyle karayolları, ilçe özel idare ve belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde mahsur kalan ve misafir edilen 600 vatandaş bugün itibariyle tahliye edildi.

sivas.jpg

Son Haberler
Tamamı İstanbul’da ele geçirildi: Her döneme ait eser var
Tamamı İstanbul’da ele geçirildi: Her döneme ait eser var
DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesini istedi, Ankara hareketlendi: Ahmet Türk ve Bahçeli'den ilk açıklamalar geldi
DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesini istedi, Ankara hareketlendi: Ahmet Türk ve Bahçeli'den ilk açıklamalar geldi
Sobayı yakmak isterken evi yakıyordu!
Sobayı yakmak isterken evi yakıyordu!
Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Turistlerin yüzü güldü
Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Turistlerin yüzü güldü
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in Avrupa maçlarındaki hakemler açıklandı
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in Avrupa maçlarındaki hakemler açıklandı