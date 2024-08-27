Sivas'taki bir derede kimyasal panik: Özel kıyafetli ekipler harekete geçti

Kaynak: İHA
Sivas'taki bir derede kimyasal panik: Özel kıyafetli ekipler harekete geçti

Sivas'ta dereye atılan kimyasal ilaç bölge sakinleri arasında panik yarattı.

Sivas’ın Zara ilçesinde dereye atılan, tarımda kullanılan kimyasal ilaç kutuları ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Zara'da tarımsal ilaçlamada kullanılan bazı kimyasal ilaç kutuları dereye atıldı. Bölge sakinleri durumu Sivas AFAD ekiplerine haber verdi.

aw275635-02.jpgOlay yerine gelen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri özel kıyafetlerini giyerek atılan ilaç kutularını topladı.

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Kısa süreliğine paniğe neden olan kutuların boş olduğu anlaşıldı. Dere kimyasal ilaçlardan temizlenirken yapılan incelemelerde bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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