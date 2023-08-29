Siverekli çocuk güneş enerjisiyle cep telefonunu şarj etti. Dahiyane buluş

Akıllı telefonlarda en büyük sorun olur olmaz yerde şarjın tükenmesi. Siverekli bir çocuk yaptığı bir aparatı cep telefonuna bağlayarak güneş enerjisinden yararlanarak telefonunu şarj etmesi gündem oldu.

Siverekli çocuk güneş enerjisiyle cep telefonunu şarj etti. Dahiyane buluş

Editör: Abdullah KELEŞ

Akıllı telefonların hayatımıza girmesi yaşam tarzımızı da değiştirdi. El feneri, saat, hesap makinesi olarak da kullanılan cep telefonları fotoğraf çekip, video kaydı almamıza da olanak sağlıyor. Cep telefonlarında en büyük sıkıntı ise şarj sorunu.

Yanında yedek batarya bulunduran, Powerbank taşıyan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Telefonun kullanım süresi uzadıkça bataryaların da şarj tutma süresi her geçen hafta gözle görülür şekilde düşüyor.

Siverek'te boş bir araziye dolaşan bir çocuk, cep telefonunun şarjı azalınca yaptığı bir aparatı cep telefonuna koyarak güneş ışığı sayesinde dolum yapması "Helal olsun. Bu imkansızlıklara rağmen bunu denemesi bile mütHiş" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Cep telefonunu güneş ışığından yararlanarak Siverekli çocuğun videosu gündeme bomba gibi düştü. Olaya yüzlerce olumlu ve olumsuz yorum yapılırken, videoyu binlerce kişi seyretti.

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