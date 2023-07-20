Siverek’te maganda kurşunu bir kişiyi ağır yaraladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kim veya kimler tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen silahtan çıkan mermiyle vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Siverek’te maganda kurşunu bir kişiyi ağır yaraladı

Olay gece geç saatlerde ilçenin Hasan Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre halasının kızının kına gecesine katılan E.S. (38) masada oturduğu sırada aniden yere yığıldı.

Daha önce de bazı rahatsızlıkları bulunan şahsın tekrar rahatsızlandığını tahmin eden yakınları E.S.’yi hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan muayyende ve çekilen filmde talihsiz şahsın omzundan giren ve iç kanamaya neden olan kalaşnikof silaha ait mermi tespit edildi.

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Yaralı, acil olarak Şanlıurfa’ya sevk edilirken, iç kanaması nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, bölgede incelemeler yaparken, şahsı yaralayan merminin uzak bir mesafeden ateşlenen silaha ait yorgun bir merminin olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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