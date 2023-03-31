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Siverek'te öldüren dayak

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece geç saatlerde bir otomobilde ölü olarak bulunan şahsın darp edilerek öldürüldüğü öğrenildi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 11:48
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Siverek'te öldüren dayak

Siverek'te öldüren dayak
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İHA'nın haberine göre, olay ilçenin Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre otomobilde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Ekibine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede ismimin K.K. olduğu tespit edilen şahsın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

K.K.’nin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polisin yaptığı inceleme sonrası, olayla ilgili H.O. gözaltına alındı.

 

 

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