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Silahlı kavgada hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 04:45
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Siverekte silahlı kavga

Silahlı kavgada hayatını kaybetti
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Olay gece geç saatlerde Kemaliye Caddesi, Demirciler çarşısında meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermilerle N.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan N.C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis olay sonrası kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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