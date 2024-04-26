Siverek'te sulama göletine giren zihinsel engelli Mustafa, boğuldu

Kaynak: DHA
Siverek'te sulama göletine giren zihinsel engelli Mustafa, boğuldu
Şanlıurfa’da sulama göletine giren zihinsel engelli Mustafa Durdu (21), boğuldu.

Şanlıurfa’nın Karakeçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Durdu, isimli vatandaş, serinlemek için sulama göletine girdi.

siverekte-sulama-goletine-giren-zihinse-45719-1.jpg

Bir süre sonra Durdu'nun suda çırpındığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen Jandarma Su Altı Arama ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası Mustafa Durdu'nun cansız bedenine ulaştı.

siverekte-sulama-goletine-giren-zihinse-45719-2.jpg

Durdu’nun cenazesi otopsi için Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

siverekte-sulama-goletine-giren-zihinse-45719.jpg

Son Haberler
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu mezara soktu. Kılıçdaroğlu Özel'i eleştirdi Gündem
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu mezara soktu. Kılıçdaroğlu Özel'i eleştirdi
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik. Kara kara düşünüyorlar Spor
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik. Kara kara düşünüyorlar
Edirne’de son bir haftada 144 şüpheli yakalandı Yerel Haberler
Edirne’de son bir haftada 144 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Yerel Haberler
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Borsa günü rekorlarla tamamladı. İşte en çok kazandıran hisseler Ekonomi
Borsa günü rekorlarla tamamladı. İşte en çok kazandıran hisseler
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren Süper Kupa kararı. Galatasaray şaştı kaldı Spor
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren Süper Kupa kararı. Galatasaray şaştı kaldı