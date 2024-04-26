Siverek'te sulama göletine giren zihinsel engelli Mustafa, boğuldu

Şanlıurfa’nın Karakeçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Durdu, isimli vatandaş, serinlemek için sulama göletine girdi.
Bir süre sonra Durdu'nun suda çırpındığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen Jandarma Su Altı Arama ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası Mustafa Durdu'nun cansız bedenine ulaştı.
Durdu’nun cenazesi otopsi için Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.