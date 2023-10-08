Siverek’te taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Siverek’te taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Olay, gece geç saatlerde ilçenin Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede taş ve sopların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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Kavgada Mahmut Knesavi (30) Enes Knesavi (31) ve Mustafa H. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Polis olaya müdahale ederek, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayda ağır yaralanan Mustafa H. Şanlıurfa’ya sevk edildi. Polis mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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