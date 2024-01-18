Siverek’te TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Siverek’te TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa Siverek’te, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Siverek-Şanlıurfa karayolu Şirinkuyu ışıklarında ana yola çıkmaya çalışan otomobil, Diyarbakır yönünde gelen ve plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil ile TIR kaldırıma çarparak durabildi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Meryem Fatma G., Beyza Nur G., Remziye G., Gamze Dilan G. ve Görsel A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 10 yaşındaki Gamze Dilan G. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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