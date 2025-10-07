Sivil jandarma alıcı kılığında geldi! Şüpheli kaçacak yer aradı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Mersin’de tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim’i satmaya çalışan 1 kişi karşısında sivil jandarmayı görünce şok oldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 adet el yazması Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Bozyazı ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan bir kişi tespit etti. Yapılan takip ve araştırma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde arama yapan jandarma el yazması olduğu belirtilen 4 adet Kur'an-ı Kerim buldu.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili soruşturma sürüyor.

mersinde-el-yazmasi-kuran-i-kerim-oper-951671-282544.jpg

mersin.jpg

mersin1.jpg

