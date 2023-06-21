Sivil Savunma Gücü intihar etmek isteyen kadını böyle kurtardı

Editör: Osmancan EROK

İnsanlar çeşitli nedenlerle çıkmaza girince bundan kurtulmanın yolunu ararlar. Bu yolu bulamayanlar ise en zayıf insanların tercihi olan yaşamını sonlandırma girişimine yönelirler.

Bunu da çeşitli yöntemlerle denerler. Bunlardan biri de çıktıkları yüksek bir yerden atlama girişiminde bulunmaktır.

Bunlardan biri de Singapur'da yaşandı. Yüksek bir binanın balkon demirlerini geçen kadın intihara teşebbüs etme girişiminde bulundu.

Komşularının balkon atlama ihtimalini görenler durumu telefonla yetkililere ihbar etti. Olay yerine kısa sürede Singapur Sivil Savunma Gücü geldi.

Bu konularda deneyimli olan ekip, kadının bulunduğu katın 2 üst katına çıkarak hazırlıklarına başladı. Türkiye'de montolama yapılan binaların ön yüzüne çalışma esnasında parça düşmesini engellemek için kullanılan plastik ağın benzerini bulundukları katın zeminine sabitlediler.

KURTARMANIN STARTI VERİLDİ

Sivil Savunma Gücü'nden bir kişi ne kadının yanına gidip soru sordu. Ne de çözüm yolu bulmaya çalıştı. Kurtarma ekibindekiler telsiziyle birbirleriyle temasa geçtikten sonra kurtarmanın startını verdi.

Kadının bulunduğu noktadan aşağıya genişçe bir ağ atıldı. Kadının olduğu yerin bir alt katında bulunan iki görevli ağın düşmesiyle birlikte kadının atlayıp aradaki boşluktan aşağıya düşmesine engel olmak için örtüyü kendilerine doğru sıkıca çektiler.

Önünde birden beliren ağı gören kadın afallayınca örtünün atıldığı kattan aşağıya 2 kurtarma ekibi halatlarla kadının bulunduğu noktaya indi.

Kadının önünde beliren kurtarma ekibinde yer alan görevli kadını tuttu. Dairenin içinde giren 2 görevli de kadını demir parmaklıkların içine aldı..

Örnek bir kurtarma operasyonuna başarıyla imza atan görevliler, belki de yaşamına son verecek bir kadını kurtarmayı başardı.

Çevre binalarda oturanlar ile yoldan geçen vatandaşlar kurtarma çalışmalarını adeta nefeslerini tutarak takip etti.