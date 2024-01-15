Sivilceler kabus olmaktan çıkıyor. İşte faydalarıyla göz dolduran ot

İnsanların korkulu rüyası olan hastalıklarına doğal çözümler gelmeye devam ediyor. Bu süreçte ortaya çıkan melek otu dikkat çekti.

Melek otu, sivilcelere iyi gelmesinden birçok derde derman olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

İşte melek otuyla ilgili detaylar…

Melek otu, eski çağlardan beri insanların faydalandığı bir bitkidir. Bu bitkinin pek çok yararı vardır.

Melek otu, Çin, Kore ve Japonya gibi Asya ülkelerinde yaygın olarak yetişir. Türkiye'de ise Doğu Karadeniz ve Marmara bölgelerinde bulunur. Melek otunun bir diğer adı da Angelica'dır.

Melek otu, Eylül ve Ekim aylarında hasat edilip kurutulur.

AKNE VE SİVİLCE İÇİN DOĞAL ÇÖZÜM

Melek otu, cilt sağlığı için çok faydalıdır. Cildin asit-baz dengesini korur. Gözenekleri temizler ve bakterileri öldürür. Ciltteki gerginlik, şişlik ve kızarıklığı azaltır. Kan akışını hızlandırarak, cildi canlı ve parlak yapar. Ciltteki kaşıntı ve alerji belirtilerini hafifletir.

CİNSEL İSTEĞİ ARTIRIR

Melek otu, kadınların cinsel arzusunu uyandırmak için 17. ve 18. yüzyıllarda kullanılırdı. Bu bitkinin afrodizyak etkisi vardır. Kadınların orgazm kalitesini artırır. Penisin titreşim seviyesini yükseltir ve duyarlılık potansiyelini azaltır.

ZAYIFLATMASIYLA BİLİNİYOR…

Melek otu, her yemekten 15 dakika önce bir bardak kaynatılmış suya bir tutam konularak tüketilmesi önerildi. Bu sayede zayıflamaya yardımcı olduğu bildirildi.

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Melek otu, sağlığa faydalı bir bitkidir ancak dozuna dikkat etmek gerekir. Eterli yağ içeren melek otu, rahim kasılmasına neden olabilir. Bu yüzden hamile kadınlar melek otundan uzak durmalıdır. Ayrıca melek otu sürekli veya çok fazla kullanılmamalıdır. Kan inceltici ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Ve asla çiğ olarak yenmemelidir.