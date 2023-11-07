Sivilcelere duvar örüyor. Mucize yöntem ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Ak söğüt kabuklarıyla yapılan mucize yöntemin insanların korkulu rüyası olan sivilcelerin oluşumunu engellemesiyle dikkat çekti.

İŞTE O MUCİZE YÖNTEM...

Ak söğüt kabukları kaynatılıp elde edilen su tonik olarak kullanılabilir. Bu su ciltte sivilce ve akne oluşumunu engeller. Ayrıca hafif sıcak halde bu suya ayaklarınızı koyup bekletirseniz. Hem topuk kalınlaşmasını önler hem de ayaklardan toksin atmayı sağlar.

SİVİLCE NEDİR?

Akne, cildin orta tabakasında bulunan sebum yani yağ salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve daha sonra bakterilerle inflame olması sonucu ortaya çıkar. Deride artan yağ salgısı ve gözeneklerin tıkanması sonucu siyah nokta (komedon) oluşur. Daha sonra bu komedonlar bakteriler ile enfekte olur ve ciltden kabarık kırmızı ve iltihabi şişlikler oluşur. Aşırı büyük olanlar deride iz bırakırlar.

SİVİLCE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Akne tedavisinde Retinoid denilen ilaçların krem ve ağızdan formları kullanılabilir. Cildin sebum dengesinin sağlanması için etkili cilt temizliği yapılmalıdır. Antibiyotiklerin de akne tedavisinde yeri vardır. Krem ve veya oral formu tercih edilebilir. Yağ bezlerinin aktivitesini baskılamak ve yeni komedon oluşumunu önlemek içinde ilaçlar geliştirilmiştir.

Tedavi edilmeyen akne skar yani iz yaratarak hem kozmetik hem de ruhsal sorunlara yol açabilir. Sivilce izlerinin giderilmesi için kimyasal peeling, mikrodermabrazyon, dermaroller ve lazer peeling kullanılabilir.