Sivilceleri bile balon gibi söndürüyor! Maden suyu kazısında bulundu, şifa arayan soluğu orada alıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan kaplıca alanının ünü, her geçen gün artıyor. Farklı illerden gelenlerin uğrak yeri haline gelen kaplıca alanında vatandaşlar, suya girerek şifa arıyorlar.

15 yıl önce yapılan maden suyu kazısında çıkan kaynak suyunun bazı hastalıklara iyi geldiğini söyleyen Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, "Burada bir firma tarafından maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaynak suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55. Çıkan sıcak suyun şifaları var. Mantara, egzama, cilt hastalıkları ve bir çok hastalığın şifası bu suda. 15 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor. Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz. Yetkililerimizin bu konuda destek vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

"FABRİKANIN MADEN SUYU ÇALIŞMALARINDA BULUYORLAR BURAYI"

Kurşunlu mahallesinde ikamet eden Muhammed Can Kuzgun, "İnegöl Kurşunlu mahallesinde oturuyoruz. Yıllardır buralardayız. Çocukluğumuz buralarda geçti. Bu sıcak suyumuz bizim fabrikanın maden suyu çalışmalarında buluyorlar burayı. Yıllardır da böyle sonradan ilk başlarda 20-30 metre kadar ilk çıktığı yerden havaya çıkıp iniyordu. Sonradan bu şekle getirdiler burayı. Güzel de oldu insanlar açısından. İnsanlar eğleniyor, çocuklar eğleniyor." şeklinde konuştu.

"SİVİLCEYE, HER ŞEYE İYİ GELİYOR"

Suyun şifalı olduğunu söyleyen Kuzgun, "Sivilceye, her şeye iyi geliyor. Buyursunlar, gelsinler Bekleriz. Biz de gelmeye çalışıyoruz. Bizim yaz aylarında burada çilek meşhur. Hem işçilerimizi getiriyoruz, mevsimlik işçiler geliyor. Geliyoruz, eğleniyoruz. Az önce sordum Gebze'den geldim dedi, İstanbul, her yerden gelen yani, şifa bulanlar var" dedi.

"ŞEHİR DIŞINDAN, YURT DIŞINDAN GELEN BİLE VARDIR"

Bursa'dan gelen Yaşa Bakan, "Gerçekten süper yani. Gelinmesi, görülmesi gereken bir yer yani. Süper. Ben tarif edemiyorum şu an gerçekten süper yani. Su fışkırıyor yani yer altından kaynak su bu. Yer altından gelen bir su yani. Şifa bulunur tabi. Burayı ben arkadaş çevresinden duydum. Benim arkadaşım gelmiş, o da arkadaşından duymuş. Zaten böylelikle bulunuyor böyle yerler. Arkadaşım gördü durumda, İstanbul'da. O da gelecek buraya misafirliğe. Şehir dışından, yurt dışından gelen bile vardır yani" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELENE KADAR NEREDEN BAKSAN KİŞİ BAŞI 700-800 DOLAR GİTTİ"

Azerbaycan dan gelen Şamil Kafurov da, "Çok güzelmiş, şifalıymış öyle diyelim. Buraya gelene kadar nereden baksan kişi başı 700-800 dolar gitti. Azerbaycan'dan buraya. Orada öyle bir yer yok. Yakın akraba ziyarete geldik. Arkadaşımız getirdi, Bursa'da oturan bir arkadaşımız. Dedi sizi böyle böyle bir yere götüreyim, olur dedim." açıklamasında bulundu.