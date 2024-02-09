Sivilceyi param parça eden ot ortaya çıktı

Erhan Songür
Sivilceyi param parça eden ot ortaya çıktı
Şalgam bitkisi, cilt problemlerine karşı doğal bir çözüm sunuyor. Sivilce, akne, egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde etkili olan şalgam bitkisinin faydalarını sizler için araştırdık. Şalgam bitkisi hakkında merak edilenler haberimizde…

Cilt sağlığı için önemli olan doğal besinlerden biri de şalgam bitkisidir. Şalgam bitkisi, turpgiller familyasına ait, toprak altında büyüyen, etli ve tatlı bir sebzedir. Yaprakları tüylü ve parçalı, çiçekleri ise sarı renklidir. Yurdumuzda genellikle kökü basık ve yuvarlak olanları tercih edilir. Şalgam bitkisi, B vitamini ve mineraller açısından zengindir.

Şalgam bitkisinin en bilinen faydası, cilt problemlerine karşı etkili olmasıdır. Şalgam bitkisi, cildin yağ dengesini sağlar, gözenekleri temizler, bakteri oluşumunu engeller ve iltihaplanmayı azaltır. Böylece sivilce, akne, egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca şalgam bitkisi, cildi nemlendirir, canlandırır ve parlaklık verir.

Şalgam bitkisini tüketmenin en yaygın yolu, şalgam suyu içmektir. Şalgam suyu, şalgam bitkisi, siyah havuç, pancar, bulgur, şeker, tuz ve limon tuzu ile hazırlanan fermente bir içecektir. Şalgam suyu, cilt sağlığının yanı sıra sindirim, bağışıklık, kan basıncı ve kolesterol gibi pek çok sağlık sorununa da iyi gelir.

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Şalgam suyu yapmak için, öncelikle bir bidonun içine şekeri, tuzu ve limon tuzunu koyup su ile karıştırın. Sonra bir su bardağı bulguru bir tülbente sarıp bidona asın. Siyah havucu ve pancarı yıkayıp soyun ve uzun parçalar halinde kesip bidona atın. Bidonun ağzına kadar su ekleyin ve kapağını kapatın. Her iki günde bir kapağını açıp havalandırın. 15 gün sonra şalgam suyunuz içime hazır olacaktır.

Şalgam bitkisi ve şalgam suyu, cilt sağlığı için doğal ve lezzetli bir alternatiftir. Siz de cilt problemlerinizden kurtulmak ve cildinizi güzelleştirmek istiyorsanız, şalgam bitkisini ve şalgam suyunu deneyebilirsiniz.

Ancak her besinde olduğu gibi, şalgam bitkisi ve şalgam suyunu da aşırıya kaçmadan ve doktorunuza danışarak tüketmeniz gerektiğini unutmayın.

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