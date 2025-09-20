Sivrihisar’ın kurtuluşu coşkuyla kutlandı!

Eskişehir'de Sivrihisar İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü sebebiyle coşkulu bir kutlama töreni düzenlendi.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara dışında Bakanlar Kurulu'nu toplayarak Kurtuluş Savaşı'nın temellerini attığı Zaimağa Konağı önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej, Hükümet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Ankara mehteran ekibi, halk oyunları, zeybek ve kadın bando ekibi gösterileri ile devam eden törende, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

"TAM 104 YIL ÖNCE BU TOPRAKLAR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU"

Tarihin en anlamlı günlerinden birisinin onurunu ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Dökmeci, "Bugün 20 Eylül Yani, güzel Sivrihisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Tam 104 yıl önce, 20 Eylül 1921'de, bu topraklar özgürlüğüne kavuştu. Düşman çizmesinin çiğnediği, umutların neredeyse tükendiği bir anda, milletimizin azmi, kararlılığı ve inancı galip geldi. Kahraman ordumuzun ve yüce milletimizin verdiği büyük mücadeleyle, Sivrihisar'ımız tekrar ayaklandı, tekrar dirildi, tekrar Türk yurdu oldu! Sivrihisar halkı, o kara günlerde sadece bir ilçeyi değil, bir milletin onurunu, bağımsızlığını savundu. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle topyekûn bir direniş sergilendi. Bu topraklarda, bağımsızlık için gözünü kırpmadan canını veren nice kahramanlarımız oldu. Bizler bugün burada özgürce konuşabiliyor, bayrağımızı gururla dalgalandırabiliyorsak, bunu onların cesaretine, fedakârlığına borçluyuz" dedi.

"BU KUTSAL VATANI, BİRLİĞİMİZİ VE KARDEŞLİĞİMİZİ KORUYARAK GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Başkan Dökmeci, konuşmasının devamında, "Bizler bu mirasın sadece emanetçisiyiz. Geçmişimizi unutmadan, atalarımızın bize bıraktığı bu kutsal vatanı, birliğimizi ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe taşıyacağız. Sivrihisar Belediyesi olarak bizler; yalnızca bugünü değil, geçmişi de geleceğe taşıyan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.