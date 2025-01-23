Sivrihisar'ın meşhur 'Sucuk Festivali bu yıl yok! İşte nedeni...

Kaynak: İHA
Sivrihisar'ın meşhur 'Sucuk Festivali bu yıl yok! İşte nedeni...

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapılan meşhur sucuk festivali, ülke genelinde uygulanan tasarruf tedbirlerine kapsamında bu yıl yapılamayacak.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, her yıl düzenlenen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin, ilçedeki esnafın kalkınmasına katkı sağlamak ve Sivrihisar'ın tanıtımını artırmak amacıyla her yıl büyük bir özenle organize edildiğini belirtti.

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Ancak bu yıl, ülke genelinde uygulanan Tasarruf Tedbirleri, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ülkede yaşanan elim olaylar sebebiyle festivalin Şubat ayı içerisinde yapılamayacağını duyurdu. Her yıl Şubat ayında Sivrihisarlıların merakla beklediği, vazgeçilmez etkinliklerden biri olan ve lezzet şölenine ev sahipliği Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali, bu zorlu süreçler nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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Başkan Dökmeci, "Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalimizi bu yıl da gerçekleştirebilmek adına ilgili Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ne yazık ki olumsuz yanıt aldık. Ülke genelinde uygulanan Tasarruf Tedbirleri ve yaşanan ekonomik sıkıntılar dolayısıyla festivalimizi şu aşamada gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.

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Ancak yapılan görüşmelerin ve yazışmaların hala devam ettiğini paylaşan Dökmeci, Sucuk Festivali'nin ilerleyen tarihlerde daha iyi bir atmosferde yapılmasına gayret gösterileceğini belirtti.

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