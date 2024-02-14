Siyanür faciasının yaşandığı maden bölgesinde yağmur başladı. Korkulan oldu

Kaynak: Halk TV
Siyanür faciasının yaşandığı maden bölgesinde yağmur başladı. Korkulan oldu
Erzincan’da siyanür asit atık dağlarının çökmesiyle işçiler toprak altında kaldı. Bölgede ise yağmur yağışı başladı. Şimdi ne olacak?

Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni’nde göçük meydana geldi. İçinde başta siyanür ve sülfürik asit gibi 20'den fazla kimyasal zehirli maddenin bulunduğu atık dağları çöktü.

Milyonlarca ton zehirli atığın Fırat nehrine doğru aktığı iddia edildi ancak resmi kaynaklar iddiaları yalanladı.

Toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken bölgede korkulan oldu.

YAĞMUR YAĞDI ŞİMDİ NE OLACAK?

Halk TV canlı yayınında bölgede yağmur yağışının başladığı görüldü. Uzmanlara yağmur yağışıyla birlikte zehirli maddeler ve siyanür yeraltına kolayca karışacak.

Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük yaptı yağmurla ilgili “Atığın sıvı değil de toprak olması, toprağa ve yer altı sularına karışma hızını düşüren bir faktör ancak maden mühendisleri bu büyüklükteki bir atığın temizlenmesinin aylar süreceğini belirtiyor.

Bu hızı etkileyen bir faktör de yağmur. Yağmurun yağması, siyanürün toprağa ve yer altı sularına karışma hızını artıracak.” açıklamasını yapmıştı.

Ayrıca toprağın çamurlaşması ile çalışanları arama kurtarma da zorlaşacak.

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