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Siyanür sızıntısıyla gündeme gelen madendeki işçiler iş bıraktı

Siyanür sızıntısıyla gündeme gelen Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold firmasının taşeronu Çiftay Madencilik'te çalışan işçiler, banka promosyon ödemesi hakları için dün gece yarısı iş bıraktı. İşçiler, eylemlerini bugün de sürdürdü.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 20:48
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Siyanür sızıntısıyla gündeme gelen madendeki işçiler iş bıraktı

Siyanür sızıntısıyla gündeme gelen madendeki işçiler iş bıraktı
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Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Altın Madeni şirketinin taşeronu Çiftay Madencilik’te çalışan 900 işçi, maaşlarının yatırıldığı bankadan alacakları promosyon ücretlerinin düşük olduğu gerekçesiyle bir süre önce duruma itiraz etti. İtirazlar üzerine bazı işçiler işten atıldı. İşçiler, dün gece yarısı iş bıraktı ve bugün de eylemlerine devam etti. İşçiler ortak yaptıkları yazılı açıklamada, şunları belirtti:

“Aylardan bu yana sabırla banka promosyon hakkımızın ödenmesi için işveren yetkililerimizle görüşmeler yaptık. Ancak bugüne kadar net bir gelişme kaydedilmedi. Ne kadar, ne miktar promosyon alacağız ve ne zaman ödenecek hala belli değil. Başka kurum ve işletmelerle kıyaslandığında bize teklif edilen bedellerin çok düşük olduğuna ilişkin itirazlarımız sonucunda birkaç haftadan bu yana en son üç yıllığına toplam 6 bin 250.lira rakamları telaffuz edildi.

Bu rakamın çok yetersiz olduğu ve kabul etmemekte kararlı oluşumuz üzerine bugünden başlayarak bazı arkadaşlarımız işten atılmaya kalkışıldı. Öncelikle hakkımızı her aradığımızda işten atılma tehdidini kabul etmeyeceğimizi, bu haksız ve orantısız dayatmalar karşısında işyerindeki tüm arkadaşlarımızla birlikte tüm yasal karşı koyma hakkımızı kullanacağımız konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ayrıca hak ve nefaset ölçülerinde başta promosyon hakkımız olmak üzere tüm alacaklarımızın peşini bırakmamakta tüm işçiler, Iliç halkı ve tüm emek dostlarıyla mücadele etmekte kararlıyız.”

 

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