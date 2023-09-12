Siyasal İslamcılar bir daha kudurun, dünya onları konuşuyor: Bizim kızlar Rüya Takım'da

Kadın Milli Voleybol Takımımız'a siyasal islamcıların bitmek bilmeyen kini sürerken, dünya onları konuşuyor.
Milletler Ligi şampiyonu olan, ardından Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkan, yenilgi nedir bilmeyen Kadın Voleybol Milli Takımımız'dan 5 oyuncu Rüya Takım'a seçildi.
Yapılan anketin sonuçları açıklandı. Buna göre Avrupa Şampiyonası'nın Rüya Takımı şu şekilde oluştu:
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Pasör: Cansu Özbay
Smaçör: Magdalena Stysiak
Smaçör: Ebrar Karakurt
Orta Oyuncu: Zehra Güneş
Orta Oyuncu: Marina Lubian
Libero: Gizem Örge
PASÖR
Cansu %74
Maja %13
Wolosz %7
Orro %5
PASÖR ÇAPRAZI
Vargas %81
Boskovic %13
Antropova %3
Haak %2
SMAÇÖR
Ebrar %88
Sylla %9
Milenko %1
Stigrot 1
ORTA OYUNCU
Zehra %59
Eda %35
Korneluk %4
Sylves %1
ORTA OYUNCU
Lubian %48
Aleksic %35
Baijens %9
Janssens %8
LİBERO
Gizem %91
Fersino %4
Stenzel %2
Jegdic %2