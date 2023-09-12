Siyasal İslamcılar bir daha kudurun, dünya onları konuşuyor: Bizim kızlar Rüya Takım'da

Kadın Milli Voleybol Takımımız'a siyasal islamcıların bitmek bilmeyen kini sürerken, dünya onları konuşuyor.

Milletler Ligi şampiyonu olan, ardından Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkan, yenilgi nedir bilmeyen Kadın Voleybol Milli Takımımız'dan 5 oyuncu Rüya Takım'a seçildi.

Yapılan anketin sonuçları açıklandı. Buna göre Avrupa Şampiyonası'nın Rüya Takımı şu şekilde oluştu:

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Pasör: Cansu Özbay

Smaçör: Magdalena Stysiak

Smaçör: Ebrar Karakurt

Orta Oyuncu: Zehra Güneş

Orta Oyuncu: Marina Lubian

Libero: Gizem Örge

PASÖR

Cansu %74

Maja %13

Wolosz %7

Orro %5

PASÖR ÇAPRAZI

Vargas %81

Boskovic %13

Antropova %3

Haak %2

SMAÇÖR

Ebrar %88

Sylla %9

Milenko %1

Stigrot 1

ORTA OYUNCU

Zehra %59

Eda %35

Korneluk %4

Sylves %1

ORTA OYUNCU

Lubian %48

Aleksic %35

Baijens %9

Janssens %8

LİBERO

Gizem %91

Fersino %4

Stenzel %2

Jegdic %2

