Siyaset dünyasını buluşturan görkemli düğün!

Kaynak: Haber Merkezi
Siyaset dünyasını buluşturan görkemli düğün!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Merve Kır ve Batu Müftüoğlu çiftinin mutlu gününe şahitlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Merve Kır ve Batu Müftüoğlu çiftinin İstanbul'da düzenlenen nikah törenlerinde şahitlik yaptı.

SİYASİ LİDERLER TÖRENDE DİKKAT ÇEKTİ

Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen törende çiftin diğer şahitleri Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen oldu.

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SİNEM DEDETAŞ NİKAHI KIYDI

Merve Kır ve Batu Müftüoğlu çiftinin nikahını ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, kıydı. Siyasi liderler ise o anları tanıklık etti.

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