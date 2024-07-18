Siyaseti bırakarak solun oylarını yükseltecek isim kim? Özgür Demirtaş açıkladı

Özgür Demirtaş, sokak hayvanları yasa tasarısının sosyal medyada gündem olması ile beraber TİP eski milletvekili Barış Atay’ın yorumuna yönelik bir paylaşımda bulundu. Yasaya karşı olduğunu açıklayan Atay, bu yasayı savunanların vicdanlarında bir katil barındırdığını ifade etti.

Mecliste çocuğunu sokak köpeği saldırısında kaybeden bir anne ile muhalefet milletvekilleri arasında meydana gelen tartışmanın üzerine konu hakkında yorum yapan Demirtaş annenin duygularını anlamayanların bu konuda siyaset yapmaması gerektiğini belirtti.

Barış Atay’ın ‘vicdanlarında katil barındırır’ ifadesi üzerine yorum yapan Demirtaş, “Bu adam siyaseti bıraksın. Sol’un oyu artar” ifadesini kullandı.

NEDEN OY KAYBETTİRDİĞİNİ AÇIKLADI

Bir kullanıcının Özgür Demirtaş’a Barış Atay’ı savunduğu ve kendisinin iyi kalpli bir insan olduğunu savunması üzerine, Özgür Demirtaş neden bu yorumda bulunduğunu açıkladı.

Demirtaş, Barış Atay’ın iyi birisi olabileceğini zaten genelde sanatçıların çok iyi kalpli olduklarını hatta kendisi ile sosyal alanlarda yakın düşünceleri olabileceğini de aktardı.

Atay hakkında yorumlarını 4 maddede ifade eden Demirtaş, Atay’ın hiçbir şahsi bilgisi olmayan kişiler hakkında fevri yorumlarda bulunduğunu, sol-popülizm yaptığını ve zaten sağ-popülizmin dünyayı yiyip bitirdiğini buna da enerjimizin olmadığını açıkladı.

Atay’ın Türkiye halkının iyi tanımadığını ve verdiği demeçler sayesinde solun oyunun yüzde 2 artırırken yüzde 15 oy da kaybettirdiğini belirtti.

Demirtaş bu işin en komik tarafını ise yüzde 13 oy kaybettirdiğini söyledi.