Partilerinden istifa eden 7 belediye başkanı, AKP’nin “2025-2026 Milletvekilleri Buluşması”nda düzenlenen törenle partiye katıldı.

ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak rozetinin takılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü. Rozetleri takılan diğer partililerin de sırayla Erdoğan'ın elini öpmesi dikkat çekti.

'SİYASETTE UTANDIRAN GÖRÜNTÜLER'

Sosyal medyaya düşen görüntülere "Siyasette utandıran görüntüler", "El öpen rozeti kaptı" yorumları yağdı.

AKP'ye katılan belediye başkanlarının listesi şöyle:

1-Ardahan Göle Gökhan Budak - CHP

2-Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara - DP

3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir - DEVA

4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş - DEVA

5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol - YRP

6-Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP

7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük - YRP

Erdoğan daha önce de Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde 92 yaşındaki bir vatandaşa elini öptürmesiyle gündem olmuştu.