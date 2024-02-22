Siyasi iktidar yerel seçimleri kaybederse, sonuçları ne olur?

31 Mart yerel seçimleri nedeniyle yapılan tüm anketleri Vikipedi yayınlıyor. Anketler 2023 yılından başlıyor. Ancak 2023’te adaylar ve ittifaklar belli olmadığı için, anket sonuçlarını değerlendirmek doğru sonuçlar vermez. Bu nedenle Ocak-Şubat 2024 aylarında yapılan anketleri değerlendirmek daha uygun olur.

*Ocak-Şubat aylarında Ankara için 6 anket yapılmış. Bu anketlerin ortalaması CHP 49,03 ve AKP 36,8 çıkıyor. CHP 12,23 yüzdelik puan ileridedir. 2019 yerel seçimlerde bu fark 3,8 puan idi.

*İstanbul için 13 anket yapılmış. CHP 40,32 ve AKP 39,04 çıkıyor. Arada 1,28 puan fark var. 2019 seçimlerinde bu fark 0,1 puan idi.

*Bursa’da bir anket yapılmış, CHP 41,4, AKP 38,3 çıkıyor. Arada 3,1 puan fark var. 2029 seçimlerinde tersine AKP 2,6 puan ileride idi.

CHP’nin ve Ekrem İmamoğlu’nun tabanda ittifak tezi gerçekleşiyor.

AK Parti ve MHP yerel seçimleri kaybederse, ne gibi gelişmeler olur?

I)AKP neden kaybediyor?

1. 21 yıldır AKP yıprandı.

2.Siyasi gerilimi artırdı, ekonomik istikrarı bozdu, halkın refahı düştü.

3.Demokrasi, hukuk alanında Türkiye geri düştü. Üretici ve tüketicinin güveni kalmadı.

4.Mülteci sorunu toplum huzurunu bozdu.

5.HÜDA PAR’ın, ümmet ve şeriat talepleri, AKP içinde Cumhuriyet ve Atatürk karşıtları toplumda tedirginlik yarattı.

II)AK parti ve MHP yerel seçimleri kaybederse, ne olur?

1.Normal bir demokraside siyasi iktidar güven tazelemek için erken seçime gider. Erdoğan 12 Mayıs 2023’te, kaybederseniz ne yaparsınız sorusuna karşı “Demokratik yoldan geldik. Demokrasinin gereğini yaparız” demişti.

Ancak siyasi iktidar ve ortağı iktidarı kaybetmek riskini ne kadar göze alabilir? Tartışmalıdır.

2.Mevcut siyasi anlayış ve kamplaşma durumunda, yerel yönetimlerle merkezî yönetim arasında devlet çarkı daha yavaş ve sorunlu çalışır.

3.Büyük olasılıkla MHP düşüşe ortak olmak istemez, Cumhur İttifakı’ndan çıkar.

4.Siyasi iktidar ümmetçiliği ve şeriata taviz vermeyi bırakabilir. Halkın şeriata ve dinin siyasi alanda kullanılmasına karşı direnci olduğu anlaşıldı.

Üç sene önce ABD Pew Araştırma Merkezi’nin anketine göre, Türkiye de halkın yüzde 12’si şeriat istiyor. İki yıl önceki Kadir Has Üniversitesi’nin araştırmasına göre de halkın yüzde 9’u kendisini siyasi İslam olarak görüyor.

Siyasi iktidarın İslam’ı siyasi alanda sık kullanması da tepki çekti. Camiye gidenler ve oruç tutanlar sayısında düşme var.

Bu paralelde; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şatafatlı harcamaları ve zaman zaman cumhuriyete karşı tutumunu frenler.

Cumhur İttifakı HÜDA PAR’la yollarını ayırır.

5.Ak Parti iktidarda tutunabilmek için, millî meseleleri daha çok kullanır. DEM’i kapatır. Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini sınırlar.

6.Demokrasi, hukuk ve güven alanında ya onarım yapar veya tersine tam otokrasiye gider. Bu durum siyasi iktidarın bir daha kazanma veya tam olarak kaybetme hesabına göre ortaya çıkar.

7.Sosyal ve ekonomik istikrar sorununun temelini güven sorunu oluşturuyor. İktidarın değişme sinyali bu sorunu beklemeye alır.