Siyasi paylaşıma adli yanıt! Zafer Partili isme ‘mistik’ soruşturması...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımını alıntılayan Zafer Partisi Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

KARAMAHMUTOĞLU'NA 'NE KADAR MİSTİK' SORUŞTURMASI

Karamahmutoğlu, Tunç'un Sufi Derneği'ne Kanada Milletvekili Ahmed Hussen ve Missisagua Belediye Başkanı Bonnie Crombie ile ziyaretine dair yaptığı paylaşımı altıntılayarak "Ne kadar mistik..." ifadesini kullandı.

Avukat Afşin Hatipoğlu, müvekkili Karamahmutoğlu hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"NE KADAR DA MİSTİK..."

Hatipoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayı şu ifadelerle duyurdu:

"Müvekkilim Azmi Karamahmutoğlu’na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bir paylaşımını alıntılayarak, “Ne kadar da mistik…” yazdığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Kamu görevlisine hakaret” gerekçesiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında, Ataköy Polis Merkezi’nde kendisi ifadesini vermiştir. Ülkemizin geldiği hukuk düzenini izah açısından, soruşturmaya konu bu ibretlik paylaşımı ise takdirlerinize sunuyoruz."