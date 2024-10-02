Siyasi yasak istenen İmamoğlu'na bir sürpriz destek daha

CHP’de gözler İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve kamuoyunda "ahmak davası" olarak da bilinen siyasi yasak davasına çevrildi.

İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” sözlerine “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyerek karşılık vermişti. YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven ise, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İSTİNAF'IN KARARI BEKLENİYOR

Bunun üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. Dava, İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

BİR DESTEK DAHA GELDİ

Siyasi yasak davasında çıkacak karar beklenirken, CHP başta olmak üzere birçok siyasi partiden destek alan İmamoğlu’na bir destek de Türkiye gazetesi yazarı Atilla Yayla’dan geldi.

Atilla Yayla bugünkü yazısında, siyasette bu tür davaların açılmasında çok fayda olmadığını yazdı.

“Size ‘ahmak’ diyen birine ‘asıl ahmak sensin’ deyip geçmek mümkün” diyerek Ahmak Davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayla, “Gerçi İmamoğlu'nun kamusal tanınırlığı ile kendilerine ahmak denilen kişilerin kamusal tanınırlığı arasında ciddi bir fark var. Hâkimler İmamoğlu'na karşı dezavantajlı. Ancak, yine de hakaret davalarını mümkün mertebe dar kapsamlı düşünmekte ve değerlendirmekte fayda var. Söz gelimi, özür dilenmesi hâlinde dava açma yoluna gidilmemeli. Gidildiyse de siyasi yasakla neticelenecek ağırlıkta bir ceza verilmemeli” ifadelerini kullandı.

Tarihe bakıldığında bu tür davaların tam tersi sonuçlar verdiğini aktaran Atilla Yayla, “İmamoğlu'nun klasik CHP zihniyetini taşımadığı, merkez sağa daha yakın olduğu hatırlandığında, bu tür yasakların ve engelleme çabalarının onun işine yaraması ihtimâlinin hayli kuvvetli olduğu söylenebilir” diye yazdı.