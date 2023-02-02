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CHP'li Eren Erdem hakkında mahkemeden karar çıktı. Siyasi yasak ve hapis istenmişti

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı ve hakkında siyasi yasak ve hapis istenen davadan beraat etti...

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 22:00
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Siyasi yasak ve hapis istenmişti. CHP'li Eren Erdem hakkında mahkemeden karar çıktı

CHP'li Eren Erdem hakkında mahkemeden karar çıktı. Siyasi yasak ve hapis istenmişti
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi (CHP) Eren Erdem, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Erdem'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Eren Erdem ile taraf avukatları katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, Erdem'in ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrar etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Erdem, “Bu mütalaa bir suça yönelik ceza talebi ile oluşmuş bir mütalaa değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak siyaset yapma ve düşüncelerimizi açıklama hürriyetine sahibiz. Mütalaada yer alan tavrın siyasete ayar vermeyi amacı vardır. Ben ana muhalefet partisinin temsilcisiyim. Benim hükümetin sorunlarını, yanlışlarını eleştirme hakkım halkın bana verdiği yetkidir. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum” dedi.

Söz konusu paylaşımın siyasi olarak eleştirmek için yapılan bir paylaşım olduğunu söyleyen Erdem, “Suç kastım yoktur” diyerek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Eren Erdem'in beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Eren Erdem'in, 13 Ocak 2021 tarihinde Twitter sosyal paylaşım sitesinde, bir kadının çöp konteynerinden bir şeyler topladığı görülen ve üzerinde 'AÇLIK=RTE' yazılı görselle birlikte AKP Genel Başkanı ve Saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkûm edildi. Saray sosyetesinin umurunda değil. Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür. Bu nedenle; #AçlıkEşittirRTE” şeklindeki paylaşımı nedeniyle dava açılmıştı.

Savcı, mütalaasında, Erdem’in Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep etmişti.

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Uzay Fenercioğlu
2.02.2023 23:13
Kamunun teveccühü ile sosyal, siyasal, ekonomik makam ve mevki sahibi olan, sanatçı, siyasetçi, futbolcu performansı ölçüsünde ve özel hayatın da eleştirilebilir. Buna kamu hakkı denir.  
 
1950
2.02.2023 22:18
CB dokunulmaz olamaz, herkes eleştirebilir, ama hiç kimseye, dolayısıyla CB da kimse hakaret edemez, nokta  
 
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