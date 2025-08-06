Siyasilerin kaldığı otelde bomba paniği! Hızla tahliye ediliyorlar

Kaynak: AA
Siyasilerin kaldığı otelde bomba paniği! Hızla tahliye ediliyorlar

ABD'nin Illinois eyaletinde kaldıkları otelde bomba olduğu ihbarı üzerine Texaslı siyasetçiler, otelden tahliye edildi.

St. Charles kenti polisinden yapılan açıklamaya göre, Texaslı Demokrat siyasetçilerin kaldığı otele bomba ihbarı geldi.

Bunun üzerine siyasetçiler ve yaklaşık 400 kişi otelden ve bölgeden tahliye edildi.

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Bölgede arama yapan bomba imha ekipleri herhangi bir şüpheli bulguya rastlamadı.

Öte yandan otelde kalan siyasetçiler duruma ilişkin ortak bir basın açıklaması yayımladı.

Siyasetçilerin sabah saatlerinde bomba tehdidi aldıklarının belirtildiği açıklamada, "Biz güvendeyiz, emniyetteyiz ve yılmayız." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, yerel yetkililer ve emniyet güçlerine de teşekkür edildi.

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