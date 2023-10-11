Siyonizm karşıtı Yahudiler, Filistin bayrağının indirilmesine engel olmaya çalıştı

Kudüs'te Meah Shearim mahallesinde yaşayan Yahudiler, İsrail polisinin mahalledeki Filistin bayrağını indirmesine engel olmaya çalıştı. Grup ve polis arasında yaşayan gerginlik kameralara yansıdı.
12 Ekim 2023 Perşembe
Kudüs'te Meah Shearim mahallesinde yaşayan Yahudiler, İsrail polisinin mahalledeki Filistin bayrağını indirmesine engel olmaya çalıştı. Grup ve polis arasında yaşayan gerginlik kameralara yansıdı.
Kudüs'te Meah Shearim mahallesinde yaşayan Yahudiler, İsrail polisinin mahalledeki Filistin bayrağını indirmesine engel olmaya çalıştı. Grup ve polis arasında yaşayan gerginlik kameralara yansıdı.