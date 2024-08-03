Siz bana borç diyorsunuz. Önce yarattığınız borca bakın. İmamoğlu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Siz bana borç diyorsunuz. Önce yarattığınız borca bakın. İmamoğlu açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu SGKL borçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaparak “KMM kaynaklı zarar 883 milyar TL” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'li belediyelere yönelik SGK borçlarına dair açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu açıklamasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) kaynaklı zararın 883 milyar TL olduğunu belirterek “SGK batık yahu, siz kendi başarısızlığınızla yaptınız. Faizlerle deney yapan, ekonomist olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı enflasyonu ne yaptı? Savaştaki Ukrayna'nın yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuz kadar. Döviz kontrolden çıktı, dövize endeksli mevduat icat ettiler. Merkez Bankası Başkanı KKM kaynaklı zararın 883 milyar TL olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE YARATTIĞINIZ BORCA BAKIN”

Daha sonra SGK borçlarına yönelik “Bizim üstümüze gelmeye çalıştığınız borç rakamının 10 katından fazla bir rakam.Siz bana borç diyorsunuz. Bizim üstümüze gelmeye çalıştığınız borç rakamının 10 katından fazla bir rakam. Ki belediyeler borçlanırken hizmet ediyor. Siz kendi yarattığınız borca bakın. Yarattığınız ülkede devlet de millet de borçlanmadan yaşayamıyor.” dedi.

"CUMHURBAŞKANLI AKP'Lİ BELEDİYELERE 45'ER MİLYON PARA GÖNDERMİŞ"

Ayrıca İmamoğlu, “Yerel seçimden önce İstanbul'daki AKP'li tüm belediyelere, Cumhurbaşkanlığı 45'er milyon TL para göndermiş” şeklinde konuştu.

Devamında İBB Başkanı “SGK 2023'te 885 milyar açık verdi. Vatandaşın vergilerinden aktardılar. CHP'li belediyelerin üstüne gitmek için söyledikleri paranın 10 katı bakın. CHP'li belediyeleri borç belediyesi diye suçlayan bakan beyin karnesi sefil durumdadır. Siz önce kötü yönetimle batırdığınız SGK'yı düze çıkarın.” diye vurguladı.

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