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Sızıntı nedeniyle Rus kozmonotların uzay yürüyüşü iptal edildi

Soyuz MS-22 aracındaki sızıntı nedeniyle, Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, iptal edildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 16:11
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Sızıntı nedeniyle kozmonotların uzay yürüyüşü iptal edildi

Sızıntı nedeniyle Rus kozmonotların uzay yürüyüşü iptal edildi
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Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, ISS'te bulunan Soyuz MS-22 aracının ekipman bölmesinin dış kasasında hasar tespit edildiği belirtildi.

Hasar nedeniyle uzay aracında sızıntının da yaşandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Sızıntının tespit edilmesinin ardından, Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin'in planlanan uzay yürüyüşlerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ISS ve Soyuz MS-22 aracındaki tüm sistemlerin normal çalışmalarına devam ettiği ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

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