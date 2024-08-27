Şizofreni hastası ailesine dehşeti yaşattı

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Oğuz Ş. adlı şahıs, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi öğrenilemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde buldu. Yapılan ihbar sonrası eve çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.'nin hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp konteynerinden çıktı.