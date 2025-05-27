Skandal atama tepkisi! CHP'li isim isyan etti...

Kaynak: ANKA
Skandal atama tepkisi! CHP'li isim isyan etti...

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Bakanlığı’nın son atamalarında radyoterapi teknikerliği için yalnızca 8 kişilik kadro ayrılmasına isyan etti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı’nın son atama sürecinde radyoterapi teknikerliği için yalnızca 8 kişilik kadro açılmasına tepki gösterdi.

8 kişilik kadronun yetersizliğini eleştiren Genç, radyoterapi gibi onkoloji hizmetlerinin temel taşı olan bir alanda atama yapılmamasını sağlık hizmetlerine yapılan bir darbe olarak nitelendirdi.

Genç, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı’nın son atama sürecinde yine bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Radyoterapi teknikerliği gibi hayati bir sağlık alanına yalnızca 8 kişilik kadro ayrılmış durumda. KPSS’den 88 puan alıp Türkiye genelinde derece yapmış genç bir sağlık emekçisi, atanamadığı için bana şu sözlerle sesleniyor: 'Bize verilen sayı 8, biz bu sayıyı kabul etmiyoruz.'

Kanser vakalarının her yıl arttığı bir ülkede, radyoterapi gibi onkoloji hizmetlerinin temel taşı olan bir alanda atama yapılmaması sağlık hizmetlerine açık bir darbedir. Bu sadece bir kadro meselesi değil, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir planlama sorunudur.

Eylül ayında yapılacağı açıklanan ikinci atamada, radyoterapi teknikerlerine ayrılacak kadronun artırılmasını talep ediyoruz. Gençlerimizin emeği heba edilmemeli, kamu sağlık sistemindeki açıklar liyakatli kadrolarla kapatılmalıdır.”

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