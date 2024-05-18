Skandal görüntüler basına sızdı. Ünlü çift otel koridorunda

Güvenlik kamerası görüntülerinde Rapçi Sean Diddy Combs, belinde bir havluyla Los Angeles'taki Inter Continental Otel'de asansör bekleyen Cassie'yi kovalarken görülüyor.

CNN tarafından elde edilen videoda Diddy, o zamanlar aşk yaşadığı Cassie'ye vuruyor, yere atıyor ve yerde hareketsiz yatarken dahi tekmeliyor. Rapçi daha sonra Cassie'nin çantasını ve cüzdanını alarak saldırısına devam ediyor. Onu asansörün bulunduğu koridora doğru sürüklüyor.

Yine CNN tarafından elde edilen ikinci bir kamera kaydında ise saldırıdan sonraki anlarda Cassie'nin yavaşça ayağa kalktığı ve eşyalarını topladığı gözüküyor. Talihsiz kadın tam kendini topladığı sırada Diddy geri dönüyor ve kadının önündeki sandalyeye oturuyor. Diddy birkaç dakika sonra masadan vazo gibi görünen bir şeyi alıp Cassie'ye fırlatıyor. Bu korkunç saldırı, Cassie'nin Kasım 2023'te New York'ta Diddy'ye karşı açtığı davada ortaya attığı iddiaları doğruluyor.

Cassie, Mart 2016'da “aşırı derecede sarhoş” olan Diddy'nin “yüzüne yumruk atarak gözünü morarttığını” iddia etmişti. Mahkeme dosyasında “Bayan Cassie otel odasından çıkmaya çalışırken, Diddy uyandı ve Bayan Cassie'ye bağırmaya başladı. Cassie bağırışlardan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı ve soluğu koridorda aldı. Diddy, onu takip ederek otelin koridoruna kadar peşini bırakmadı. Onu tuttu ve sonra koridorlardaki cam vazoları alıp ona fırlattı" ifadeleri yer alıyor.

Davada Cassie, Diddy'nin saldırı görüntülerini elde etmek için otel yönetimine 50.000 dolar ödediğini iddia etti. Her iki taraf da ellerindeki belgeleri federal mahkemeye sunduktan bir gün sonra ortaya çıkan bu görüntüler, davanın kararına doğrudan etki etti.

Cassie ortaya çıkan yeni video hakkında yorum yapmayı reddediyor. Cassie'nin avukatı Douglas H. Wigdor, CNN mikrofonlarına yaptığı açıklamada “Yürek burkan bir video. Görüntüler Bay Diddy'nin rahatsız edici davranışını ortaya çıkardı. Bayan Cassie'nın bu olayı gün ışığına çıkarmak için gösterdiği cesaret ve metaneti kelimelerle ifade etmek mümkün değil” diye konuştu.