Skandal görüntüler ortaya çıktı: TYT sınav soruları çalındı mı?

Türkiye'de gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sınav güvenliği ile ilgili ciddi ihlaller yaşandığı bildirildi. Milyonlarca adayın katılım gösterdiği ve aylarca hazırlandığı sınavda, bazı soruların cep telefonu ile çekilerek bir öğrenci WhatsApp grubu üzerinden paylaşıldığı tespit edildi. Bu durum, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak geniş çapta tepki topladı ve güncel bir mesele olarak gündeme oturdu.

"SINAVA TELEFONLA MI GİRİLDİ?" SORULARI GÜNDEME GELDİ

"Benim Hocam" adlı WhatsApp grubunda, Coğrafya dersine ait sınav sorularının fotoğraflarının paylaşıldığı ortaya çıktı. Soruların nasıl ve kim tarafından fotoğraflandığına dair henüz net bir bilgi bulunmazken, sınava katılan öğrenciler arasında endişe ve merak uyandıran sorular gündeme geldi. Öğrenciler, sınav esnasında cep telefonlarının kullanılıp kullanılmadığını ve soruların fotoğraflanmasına nasıl izin verildiğini sorguluyor. Bu durum, eğitim camiasında güvenlik protokollerinin yeterliliği ve sınavların gizliliği konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

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