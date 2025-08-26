Skandal görüntülere Bakanlıktan soruşturma!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" iddiaları üzerine ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde bir doktorun, kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddettiği iddia edilmişti.

