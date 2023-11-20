Skandal Hande Baladın kararı. Spor dünyaşı şokta

Filenin Sultanları'nın başarılı voleybolcusu Hande Baladın'a, geçtiğimiz aylarda Mustafa Neşeli isimli bir şahıs tarafından 'Yüzüne asit atacağım' şeklinde tehdit dolu mesajlar gelmişti.

Baladın'ın şikayeti üzerine saldırgan kişi, bu tehdidinden dolayı tutuklanmış, ardından da serbest kalmıştı.

8 YIL HAPİS İSTENDİ AMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme silahla tehdit" suçundan 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Hakim karşısına çıkan Neşeli, "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" demiş ardından tahliye edilmişti.

Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.

Hem Baladın hem Eczacıbaşı'nın şikayetçi olduğu Neşeli için karar belli oldu.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, asistli tehdit olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.