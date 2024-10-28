Skandal iddia... İstanbul'daki ünlü otelde kumarhane varmış

İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerden birinde kumarhane olduğu iddia edilmesi gündeme damga vurdu. Odatv’de “Hürrem Elmasçı” mahlasıyla yazılan yazıda, "Bu kumarhaneden aslında yetkililerin de haberdar olduğu amma velakin görmezden gelindiği iddiaları da kulağıma çalındı" ifadelere yer verildi.

“HEMEN BIRAKTIM ÇATALI BIÇAĞI, DİNLEMEYE KOYULDUM”

Odatv’de “Hürrem Elmasçı” mahlasıyla birinin kaleme aldığı ‘İstanbul'un göbeğinde kumarhane... Film gibi...’ başlıklı köşe yazısı dikkat çekti. Yazıyı yazan Elmasçı, İstanbul ziyaretinde en meşhur 5 yıldızlı otellerden birinde bir yemek davetine icabet ettiğini söylerken, o anları şu sözlerle anlattı:

“Henüz restorana geçmemişken birkaç ünlü iş adamını gördüm, önümüzden yürüyüp geçtiler. Sonra bir tanesi daha, derken bir meşhur isim daha… Düğün dernek işidir diye düşündüm önce lakin içime bir kurt düşmedi değil… Yemekte açtım konuyu ‘Bugün kimin evladı dünya evine giriyorsa artık davetliler arasında tanıdık yüzler gördüm’ dedim. Oteli sık ziyaret eden ahbaplarımızdan biri hemen araya girdi ‘Hürrem Hanımcığım çok iyimsersiniz ancak durum pek öyle değil’ demez mi… Hemen bıraktım çatalı bıçağı, dinlemeye koyuldum"

“BİLİNMEMESİNİN İMKAN İHTİMALİ YOK”

Ülkemizdeki kumarhanelerin 1996 senesinde kapandığını belirten Elmasçı, ‘o zamandan bu yana da hala yasa dışı kumar hadisesi, herkes biliyor…’ dedi.

İstanbul'daki ünlü otelde kumarhane oyantıldığını söyleyen Elmasçı, “Bu kumarhaneden aslında yetkililerin de haberdar olduğu amma velakin görmezden gelindiği iddiaları da kulağıma çalındı. Nasıl olur hiç anlamadım, hemen her gün haber bültenlerinde izliyoruz, bilmem neredeki kıraathanede para ile pişpirik oynuyorlar diye toplayıp götürüyorlar onlarca kişiyi… Daha önce adını bile duymadığım semtlerdeki ‘kahvehane’ler bunlar. Bu yana bakıyorsunuz, İstanbul’un göbeğindeki koskoca otel, bilinmemesinin imkan ihtimali yok ayol.. Denetlenmiyor olması da düşünülemez…" şeklinde kaleme aldı.