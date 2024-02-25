Skandal otomat bozulunca ortaya çıktı. Ekranda bu yazı çıkmasaydı her şey sır olarak kalacaktı

Kaynak: TheGuardian
Skandal otomat bozulunca ortaya çıktı. Ekranda bu yazı çıkmasaydı her şey sır olarak kalacaktı
Kanada Waterloo Üniversitesi’nde bozulan otomatın yüz tanıma teknolojisi kullandığı ortaya çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kanada'nın Waterloo Üniversitesi'ndeki bir otomatın arıza yapması sonrası otomatın ekranında, yüz tanıma teknolojisi kullanıldığına belirten hata mesajı ortaya çıktı.

Otomatın ekranında, "yüz tanıma uygulaması" ifadelerinin de yer aldığı "Invenda.Vending.FacialRecognition.App.exe" hata mesajı yer aldı.

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Otomatta yüz tanıma sistemi kullandığı yönünde herhangi bir uyarı ya da yazı yer almaması tartışma yaratırken durumu üniversite gazetesine bildiren River Stanley, basına yaptığı açıklamada, "Eğer uygulama hatası olmasaydı bunu bilmeyecektik. Burada hiçbir uyarı yok" diye konuştu.

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Öğrenciler, kameranın bulunduğuna inandıkları deliği sakız ve kağıtla kapatarak karşılık verdi.

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