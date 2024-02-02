Skandal özel hastane iddiası. Hastanın yatışı istenmedi, oksijeni kesildi

Gaziosmanpaşa’da bulunan bir özel hastaneye getirilen hastanın oksijeninin kesildiği ve hastanın yatışının istenmediği iddia edildi. Olay hakkında şikayette bulunan hasta Kemal Atkoşar’ın kızı Ece Atkoşar “Yoğun bakım sevki açılmadı. Yapılması gereken hava ve oksijen tedavisi tam olarak yapılmadı. Gecelik bir meblağ ile yatış istendi. Bunu kabul etmedik. Bu aşamada oksijeni 40 dakika çekildi. Babamız birkaç saat entübe edilmek zorunda kaldı. Ertesi gün babamı kaybettik” açıklamasını yaptı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikayet dilekçesinde, özel bir hastanede yaşanan olay aktarıldı. Söz konusu dilekçede, Kemal Atkoşar’ın KOAH hastası olduğu ve evde kullandığı oksijen tüpünün yetersiz geldiği durumlarda bazı zamanlar hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Akkoşar’ın hastanede gördüğü tedaviler sonrasında rahatladığı ve taburcu edildiği de iletildi.

7 Ocak 2014 tarihinde, Atkoşar’ın durumunun ağırlaşması sebebiyle ambulansla Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastaneye kaldırıldığı ve buraya KOAH atak ön tanısı ile alındığı dilekçede iletildi. Hastanede, Kemal Atkoşar’a tedavi uygulandığı, nefes almakta zorlandığı yer alan dilekçede, Acil Servis Hasta Değerlendirme Formu’nda "Genel durumu iyi" şeklinde rapor düzenlendiği de aktarıldı.

“SERVİSE YATIRILMASINI AİLESİ REDDETTİ"

Atkoşar’ın acilen yoğun bakım ünitesine alınması gerektiği açıklanan dilekçede, pratisyen doktor M.A.’nın günlük 7 bin 500 TL ücret karşılığında hastanın servise yatırılmasının iyi olacağını söylediği, Atkoşar’ın ailesinin hastaya serviste yapılacak müdahalelerin yeterli olmayacağı ve önceki KOAH ataklarında tecrübe ettikleri üzere yoğun bakıma alınmasını talep ettikleri kaydedildi.

Kemal Atkoşar’ın ailesinin, hastane çalışanlarının kayıtsızca maddi çıkar peşinde olması ve güçlükle nefes alıp veren hastaya Acil Servis Hasta Formu’nda "Genel durumu iyi" şeklinde teşhis yapılmasından ötürü güven duygularını kaybettiği ve hastanın kötüleşmesi sebebiyle özel ambulans çağırdığı da dilekçede ifade edildi.

Atkoşar’ın servise yatırılmasını ailesinin reddetmesi ile hastane personellerinin hastanın nefes almasını kolaylaştıran cihazları çıkardığı ve özel ambulans gelene kadar en az yarım saat boyunca, durumunun kötüye gitmesi önemsenmeyerek bekletildiği de kaydedildi.

“OKSİJENE BİLE BAĞLI OLMAYAN BİR MASKE BIRAKILDI”

Özel ambulansın Atkoşar’ı teslim alarak bir devlet hastanesine sevk ettiği ve ambulanstaki doktorun ifadesi ile Kemal Atkoşar’ın adeta ölüme terk edildiği de dilekçede belirtildi.

Hastanede, Atkoşar’ın cihazlarının tamamiyle söküldüğü ve oksijene bile bağlı olmayan bir maskenin bırakıldığı da şikayet dilekçesinde kaydedilirken bu süreçte Kemal Atkoşar’ın yakınlarının yoğun bakım talebinde bulunduğu da belirtildi.

“ÖLÜME TERK EDİLMİŞTİR”

Dilekçede, Atkoşar’ın başka bir hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı ve “Hastane tarafından 7 bin 500 TL kazanma amacıyla hastaya yoğun bakım konsülte edilmemiş, servis önerilmiş, üstelik hasta oksijen tüpü ile dahi nefes almakta zorluk yaşarken yakınlarının serviste değil yoğun bakıma alınma talepleri karşısında oksijeni kesilmiş ve bu halde ısrarlı taleplere rağmen ölüme terk edilmiştir. “ ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu dilekçede, özel hastanenin tüm yetkililerinden ve doktor M.A. ve tespit edilecek diğer ilgililer hakkında şikayetçi olunduğu iletildi.

“HAKLI DAVAMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDA OLACAĞIZ”

Olay hakkında konuşan Ece Atkoşar, “Babam KOAH tedavisi görüyordu. İhmal, kusur tamamı Gaziosmanpaşa’daki özel hastaneye aittir. Her açıdan eksiklikler büyüktür. Haklı davamızın sonuna kadar arkasında olacağız. Biz babamızın üzerine toprak attık ama başka babaların üzerine toprak atılmasına müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Özel hastane ise, konu hakkında daha sonra bir açıklama yapacaklarını iletti.