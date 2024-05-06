Skandal sonrasında ülkeden kaçan hakim Belarus'a sığındı

İsminin karıştığı skandallardan sonra ülkesinden Belarus'a iltica eden Varşova İdari Mahkemesi Hakimi Tomasz Szmydt, Polonya'dan kaçışının sebeplerini hakkında yaptığı açıkalamda "Neden buraya geldim? Bu, Belarus ve Rusya'ya karşı yürütülen politikaya karşı bir protesto ifadesidir. Burada olmam sayesinde özgürce konuşabilirim. Durum şudur ki Amerika, Polonya'yı bir savaşa, bir çatışma bölgesine sürüklemek istiyor" diye konuştu.

Bağımsız siyasi duruşu nedeniyle taciz ve tehdit edildiğini iddia eden hakim, düzenlenen bir basın toplantısında ülkesindeki bütün görevlerinden resmen istifa ettiğini söyledi.

Düzenlenen toplantı boyunca Belarus lideri Lukashenka'ya övgüler dizmesi dikkat çekti. Toplantının sonlarına doğru övgülerin yerini yardım telepleri aldı ve Szmydt "Doğrudan Başkan Alexander Lukashenka'ya başvurmak istiyorum" diye konuştu.

Szmydt, Polonya'da "Nefret Skandalı" olarak adlandırılan bir dava ile gündeme gelmişti. İddialara göre eski eşi Emilia Szmydt ve Hakim Arkadiusz Tihotski ile birlikte, o zamanlar yargı sisteminin reformuna karşı çıkan diğer avukatlar hakkında itibarsızlaştırıcı ve yanlış bilgiler yaydılar.

Diğer yandan bir Polonyalı vatandaşın Belarus'a kaçıp orada sığınma talep etmesi ilk vaka değil. İki yıl önce, Polonya-Belarus sınırındaki göç krizi sırasında Subay Emil Czeczko, Belarus'a kaçmıştı. Firari subay, Belarus medyasına verdiği bir demeçte Polonyalı sınır muhafızlarının iddia edildiği gibi göçmenlere ateş ettiğini ve kendisinin de bu olaya katıldığını iddia etmişti. Subay Czeczko, firarından dört buçuk ay sonra kendini asarak intihar etmişti.