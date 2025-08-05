Skriniar'dan Feyenoord mesajı: 'Zor olacak'

Fenerbahçe’nin yeni transferi Milan Skriniar, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.

"AİLEME GERİ DÖNDÜM"

Milan Skriniar, yeniden Fenerbahçe forması giyeceği için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Aileme geri döndüm” dedi.

Transfer sürecinin kolay olmadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Geçen sezonun sonundan bu yana kulüple temas halindeydik. Anlaşmayı temmuzun ilk haftasında tamamladık ama kulüpler arasında süren görüşmeler vardı. Başkanımız Ali Koç, hocamız ve futbol direktörümüz bu süreçte harika bir iş çıkardı. Beni çok istediler, bunun için çok çalıştılar” ifadelerini kullandı.

“TAKIM HAZIRLIK MAÇLARINDA ÇOK İYİYDİ”

Skriniar, Fenerbahçe’nin hazırlık sürecini yakından takip ettiğini söyledi. “Takımın hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performans çok iyiydi” diyen yıldız stoper, “Yeni gelen oyuncular kaliteli ve deneyimli. Onlarla birlikte daha güçlü olacağız. Fenerbahçe’nin yeri zirvedir ve biz de bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ”

Skriniar, Feyenoord ile oynanacak ön eleme maçına da değinerek, “Feyenoord’u iyi tanıyorum, yakın arkadaşlarımdan biri orada. Zor bir maç olacak ama turu geçeceğimize inanıyorum. Fenerbahçe’nin hedefi her zaman en yüksektir. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

“TARAFTARLAR BU TRANSFERİN EN BÜYÜK SEBEBİ”

Slovak futbolcu, Fenerbahçe taraftarına da özel bir teşekkür gönderdi. “Geçen sezon bizi her an desteklediler. Kolay olmayan anlarda bile arkamızda durdular. Onların desteği benim için çok değerli. Bu transferin en büyük sebeplerinden biri taraftarlardı” diyerek duygularını paylaştı.