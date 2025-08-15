Slaven Bilic'ten şampiyonluk sorusuna Fenerbahçe örneğiyle yanıt

Kariyerinde bir dönem Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, ülkesinde bir spor kanalına verdiği röportajda Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hajduk Split, 2005'ten beri şampiyon olamıyor. Bu yıl şampiyon olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bilic şunları söyledi:

"Tabii ki... Nasıl coşku olmaz, nasıl çılgınlık olmaz? Örneğin Fenerbahçe de bu coşku, baskı ve beklentilerin kendilerine yük olacağını biliyor ama durum böyle... Ve şampiyon olacaklar mı... Buna inanmasam ne tür bir Hajduk taraftarı olurdum!"

'BİZ HİÇBİR ZAMAN BİRİNCİ, İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ OLAMAYIZ'

Suudi Arabistan'daki geçirdiği bir sezonun ardından izlenimleri hakkında sorula soruya Bilic, "Lig ilginç, çok takip ediliyor ve gelişiyor. Geçen sezon gerçekten iyiydi, rekabetçiydi. Her takımda beş ile sekiz iyi oyuncu bulunuyor, sekiz yabancı oyuncu oynayabiliyor. Teknik direktörler de iyi, sadece rekabetçi değil, kaliteli futbol da oynanıyor. Tabii ki beş büyük ligin seviyesinde değil ama bazen çok görkemli maçlar oluyor. Biz fena bir sezon geçirmedik, ligi yedinci bitirdik ki bu olumlu karşılandı. Çünkü bizim takım en az para harcanan ekipti, bu yüzden altyapı oyuncularımıza çok güvendik. İki oyuncumuz A milli takıma, üçü ise genç milli takıma çağrıldı. Suudi Arabistan'da genç oyunculara şans verilmesi nadirdir, bu açıdan her şey yolundaydı. Aslında bu hikâyede en memnuniyetsiz olan ben ve ekibimdik, çünkü biraz daha yatırım yapılması gerektiğini gördük. Biz hiçbir zaman birinci, ikinci veya üçüncü olamayız, bunu biliyoruz; ama biraz daha rekabetçi olabilmemiz için iki oyuncuya daha ihtiyacımız vardı" şeklinde cevap verdi.