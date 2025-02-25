Slavko Vincic'e derbi için ödenen para ortaya çıktı

Süper Lig’in 25. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan müsabakada taraflar 0-0 berabere kaldı.

Golsüz eşitlikle sona eren derbiyi Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetti. Vincic’in performansı genel olarak beğeni topladı. Maç sonunda soyunma odasına giden Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakem heyetini tebrik etti.

VINCIC VE YARDIMLARININ ALDIĞI PARA ORTAYA ÇIKTI

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre TFF’nin hakeme ödediği para ortaya çıktı. Slavko Vincic’e derbiyi yönettiği için 3 bin 600 euro ödendi. Sloven hakemin yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic ise 2 bin 300 euro kazandı.

Buna ek olarak Vincic ve yardımcıları 350 euro günlük harcırah aldı.