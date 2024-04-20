Slovak halkından Ukrayna'ya anlamlı yardım

Reuters Haber Ajans'ından alınan bilgiye göre Rusya karşıtı Slovaklar tarafından düzenlenen bir yardım kampanyasında toplam 2 milyon avro toplandı.

Slovakya hükümetinin Çek Cumhuriyeti tarafından Ukrayna'ya mühimmat için fon toplama girişimine katılmayı reddetmesine duyulan öfke üzerine gerçekleştirilen kampanyaya on binlerce Slovak destek verdi. .

Slovak Dışişleri Bakanı Blanár Çeklerin fon kampanyası hakkında "Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok" demiş, başbakan Fico da yardımın bir işe yaramayacağı vurgusunu yaptıktan sonra Ukrayna'yı Rusya ile müzakereye davet etmişti.