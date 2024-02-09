Slovak parlamentosu tartışmalı yargı reformunu kabul etti

Slovak parlamentosu, Başbakan Robert Fico'nun üç partili koalisyonunun oylarıyla tartışmalı bir yargı reformunu kabul etti . Muhalefet oylamayı boykot ederken muhalefet partileri Aralık ayından bu yana reforma karşı kitlesel gösteriler düzenliyordu.

Reform, bazı suçlar için hapis cezası yerine daha fazla para cezası ve ayak bileğine elektronik bilezik gibi alternatif cezalar öngörüyor.

Koalisyon partileri Slovakya'nın olağanüstü yüksek hapis cezalarını AB standartlarına uygun hale getirmek istediklerini iddia ederken, muhalefet partileri planları "mafya yanlısı paket" olarak nitelendirdi.

Muhalefet, asıl amacın önceki dönemlerdeki yolsuzluk vakalarını bastırmak olduğunu söyledi.

Reformun en tartışmalı yönlerinden biri olarak, organize suçlar ve siyasi suçlardan sorumlu özel savcılığın "siyasi olarak istismar edildiği" gerekçesiyle kaldırılması olarak gösterildi.