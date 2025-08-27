Slovak sanayisi güven tazeledi: Endüstriyel iyimserlik endeksi pozitife döndü

Slovakya ekonomisinde önemli bir gösterge olan sanayi güven endeksi, Ağustos 2025'te beklenenin üzerinde bir iyileşmeye imza attı. Aylık bazda tam 6 puanlık güçlü bir sıçrama kaydeden endeks, -3 seviyesinden 3 puan seviyesine yükselerek Aralık 2024'ten sonra ilk kez pozitif bölgeye geri döndü. Bu artış, özellikle yüksek teknoloji ve otomotiv gibi ana sektörlerdeki üretim beklentilerindeki keskin iyileşmeden kaynaklandı.

TEKNOLOJİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ LOKOMOTİF OLDU

Endeksteki bu olumlu havanın arkasındaki itici gücü, şirketlerin geleceğe dönük üretim tahminleri oluşturdu. Beklenen üretim hacmi göstergesi, Temmuz ayındaki 10 puanlık seviyeden 22 puana fırladı. Bu iyimserliğin en belirgin yaşandığı dallar ise bilgisayar, elektronik ve optik ürünler imalatı ile elektrikli ekipman sektörü oldu. Bilgisayar ve elektronik sektöründeki beklenti endeksi Temmuz'da 30 iken, Ağustos'ta 77'ye; elektrikli ekipman imalatında ise 7'den 49'a yükselerek olağanüstü bir artış kaydetti.

En dikkat çekici dönüşüm ise Slovak ekonomisinin bel kemiği olan otomotiv sektöründe gözlemlendi. Motorlu taşıt, treyler ve diğer ulaşım ekipmanları imalatındaki beklenti endeksi, bir önceki ayın -5 puan olumsuz seviyesinden, Ağustos'ta 76 puana yükseldi. Bu, sektördeki iyimserliğin ne denli güçlü olduğunun açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

SİPARİŞLERDE İYİLEŞME, STOKLARDA AZALMA

Güven endeksini besleyen diğer olumlu veriler is mevcut sipariş durumu ve stok seviyelerinden geldi. İşletmeler, mevcut sipariş stoklarındaki düşüş eğiliminin yavaşladığını bildirdi. Mevcut siparişler göstergesi, -20'den -16'ya yükselerek, talep tarafında da nispeten olumlu bir gelişmeye işaret etti.

Öte yandan, firmalar bitmiş ürün stoklarını azaltma eğilimini sürdürdü. Stoklar göstergesi -1'den -3'e gerilerken, bu düşüşün özellikle metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatında daha belirgin olduğu kaydedildi. Bu durum, şirketlerin envanter yönetiminde daha temkinli davranmaya devam ettiğini ancak aynı zamanda gelecekteki satışlara olan güvenle stokları kontrol altında tuttuğunu gösteriyor.

EKONOMİDE TOPARLANMA UMUTLARI GÜÇLENDİ

Söz konusu veriler, Slovak sanayisinin 2025'in ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koydu. Küresel talep şartlarındaki olası bir iyileşmenin ve tedarik zincirlerindeki sorunların azalmasının, üreticilerin moralini önemli ölçüde artırdığı anlaşılıyor. Öncü sektörlerdeki bu belirgin canlanmanın, önümüzdeki aylarda genel ekonomiye de olumlu yansıması bekleniyor.