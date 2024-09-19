Slovakya kabinesi yeni mali tedbirlerini açıkladı

Slovakya, Haziran ayında AB'nin Aşırı Açık Prosedürü'ne (ADP) tabi tutulmuştu. Bu kapsamda haftanın sonuna kadar Avrupa Komisyonu'na, bloğun istikrar ve büyüme paktı kapsamında bütçe açığını gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3'ü kuralına nasıl getirmeyi hedeflediğini açıklamak zorunda.

Mali işlemlere ilişkin vergileri de içeren paketle ilgili olarak Bakanlar Kurulu 18 Eylül'de bir dizi yasal düzenlemeyi onayladı ve gerekli yasal değişikliklerin kısaltılmış bir yasama süreciyle parlamentodan geçirilmesini istiyor.

Fico'nun kabinesi, gelecek yıl bütçe açığını GSYİH'nın %5'inin altına düşürmeyi hedefliyor. Bu, ülkenin Bütçe Sorumluluğu Konseyi'nin (CBR) gelecek yıl %5,7'lik bir bütçe açığına ilişkin Haziran projeksiyonuyla karşılaştırılabilir. Fico'nun kabinesinin 2024 bütçe açığı tahmini GSYİH'nın %5,9'udur.

Temel değişikliklerden bazıları temel KDV oranının %20'den %23'e çıkarılmasını içerirken, ders kitapları, bazı ilaçlar ve yiyecekler %10 yerine %5 oranında vergilendirilecek. Enerji %19 oranında vergilendirilecek. Bu önlemlerin devlete yaklaşık 1,02 milyar avro kazandırması bekleniyor.