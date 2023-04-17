Slovakya Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurdu

Slovakya, yapılan analizler sonucu Ukrayna tahılında pestisit varlığı tespit edildiği gerekçesiyle, Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını durdurdu.

Slovakya Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurdu

Slovakya Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Halihazırda depolanmış Ukrayna tahılı ve ununun işlenmesi ve piyasaya sürülmesi katı bir şekilde yasaklanmıştır. Kontrol edilen numunede Avrupa Birliğinde izin verilmeyen ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olan bir pestisit varlığı teyit edilmiştir. Slovak Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, diğer alt kuruluşlarıyla birlikte Ukrayna’dan gelen ve Slovakya’da depolanmış tüm tahıl ve un numunelerinin toplanmasını sağlayacaktır” denildi.

Pestisit, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir maddedir.

POLONYA VE MACARİSTAN’DAN SONRA GELDİ

Polonya ve Macaristan Tarım Bakanlıkları, Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurduklarını açıklamıştı.

Macaristan Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Macaristan, Ukrayna menşeli veya Ukrayna’dan gelen tahıl ve yağlı tohumların yanı sıra diğer bazı tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasaklayacaktır. Mevcut piyasa süreçlerinin devam etmesi Macar tarımına o kadar ciddi zarar verecektir ki bunları durdurmak için olağanüstü tedbirler alınmalıdır” denilmişti.

Polonya Tarım Bakanlığı ise, “Ukrayna’yı destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Fakat devletin görevi, vatandaşlarının menfaatini korumaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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